Кина нагло го зголемува производството на борбени авиони од 4-та и 5-та генерација

Анализата на достапни сателитски снимки покажува дека Кина брзо го зголемува производството на воени авиони, вклучувајќи ги и најновите „стелт“ ловци „Ченгду Ј-20“ и „Шенјанг Ј-35“.

Според истражувачите од Институтот Мичел за воздухопловни студии, Корпорацијата за воздухопловна индустрија на Кина (AVIC) значително го проширила својот производствен капацитет во последните години.

Клучни точки на раст се:

Ченгду (J-20):

+278 илјади м² нова површина од 2021 година

До 5 производствени линии

Потенцијално производство до 100–120 авиони годишно

Шенјанг (J-35):

Нова фабрика во изградба (>370 илјади м²)

Писта од 3,6 км

Носачите и копнените верзии на J-35 ќе се склопуваат тука.

Чангхе (хеликоптери):

+93 илјади м² (+30% капацитет)

Вкупно, AVIC додава повеќе од 743 илјади м² производствена површина – повеќе од целиот комплекс за склопување на американските Ф-35 во Форт Ворт.

Ваквите бројки покажуваат дека Кина би можела да достигне годишно производство од 300-400 борбени авиони од 4-та и 5-та генерација во наредните години, со минимална прогноза од околу 250 авиони.