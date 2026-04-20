Кина нагло го зголемува производството на борбени авиони од 4-та и 5-та генерација

Анализата на достапни сателитски снимки покажува дека Кина брзо го зголемува производството на воени авиони, вклучувајќи ги и најновите „стелт“ ловци „Ченгду Ј-20“ и „Шенјанг Ј-35“.
Според истражувачите од Институтот Мичел за воздухопловни студии, Корпорацијата за воздухопловна индустрија на Кина (AVIC) значително го проширила својот производствен капацитет во последните години.
Клучни точки на раст се:
Ченгду (J-20):
+278 илјади м² нова површина од 2021 година
До 5 производствени линии
Потенцијално производство до 100–120 авиони годишно
Шенјанг (J-35):
Нова фабрика во изградба (>370 илјади м²)
Писта од 3,6 км
Носачите и копнените верзии на J-35 ќе се склопуваат тука.
Чангхе (хеликоптери):
+93 илјади м² (+30% капацитет)
Вкупно, AVIC додава повеќе од 743 илјади м² производствена површина – повеќе од целиот комплекс за склопување на американските Ф-35 во Форт Ворт.
Ваквите бројки покажуваат дека Кина би можела да достигне годишно производство од 300-400 борбени авиони од 4-та и 5-та генерација во наредните години, со минимална прогноза од околу 250 авиони.