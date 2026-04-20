20.04.2026
Велосипедска тура околу Охридското Езеро по повод Денот на Европа

Фото: Плакат

Европската куќа Струга во соработка со Општина Струга и спортскиот клуб Соларис на 16 мај организираат меѓународната велосипедска тура околу Охридското Езеро.

Вело турата, како што наведуваат, во должина од 90 километри, е по повод Денот на Европа, а ќе се реализира Струга – Поградец – Охрид – Струга.

– Учесниците може да очекуваат заедничко возење низ три града и нови познанства по пат, освежување и музички пунктови што ја прават турата позабавна, полициска и медицинска поддршка за безбедно искуство, брендирани материјали за учесниците и заеднички финиш и ручек како завршница на денот, соопшти Европска куќа Струга.

Бројот на учесници, како што е наведено, е ограничен по принсипот прв пријавен – прв услужен.

