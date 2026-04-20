САД одобрија продажба на руска нафта за уште еден месец

Freepik

Владата на САД ја обнови дозволата за купување санкционирана руска нафта натоварена на танкери за уште еден месец, според документ објавен на веб-страницата на Министерството за финансии.

Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на САД издаде нова дозвола во петокот, според која руска нафта и нафтени производи натоварени на танкери до 17 април можат да се купат до 16 мај, се вели во документот.

Трансакциите со Иран, Куба и Северна Кореја се ослободени од дозволата.

Вашингтон со тоа ги суспендираше санкциите за руска нафта и нафтени производи по трет пат од почетокот на американско-израелската војна против Иран, обидувајќи се да го ограничи скокот на цените на светските пазари.

Првата 30-дневна дозвола за купување руски барели беше издадена од OFAC за Индија на 5 март. Една недела подоцна, дозвола беше издадена и за остатокот од светот, исто така за 30 дена, со рок за завршување на купувањето на 11 април.

Новата дозвола беше издадена под притисок од азиските земји кои побараа Вашингтон да обезбеди резерви од други извори поради прекини во снабдувањето од Блискиот Исток.

Преговорите (со Иран) се забрзуваат, додека Министерството за финансии истовремено обезбедува нафтата да им биде достапна на оние на кои им е потребна, изјави портпарол на Министерството минатиот петок.

Само два дена претходно, министерот за финансии Скот Бесент изјави дека Вашингтон нема да ја обнови дозволата за купување руска нафта, ниту ќе издаде нова дозвола за иранска нафта, која истече во неделата.

Продолжувањето на американската дозвола ќе опфати уште 100 милиони барели руска нафта, според специјалниот претставник на рускиот претседател Владимир Путин, Кирил Дмитриев, и ќе го удвои количеството барели со американска дозвола.

Во март, 4,4 милиони барели руска нафта беа испорачани на клиенти низ целиот свет дневно, соопшти Меѓународната агенција за енергија (ИЕА) во месечниот извештај. Ова би значело дека им биле испорачани вкупно 132 милиони барели руска нафта.

Индија истовари два милиони барели руска нафта дневно, додека Кина истовари 1,8 милиони барели дневно, соопшти ИЕА во својот априлски извештај. Ова го зголемува вкупниот број на испораки на руска нафта до азиските гиганти во март на 60 милиони и 54 милиони барели, соодветно.

Танкерите истоварија околу 22 милиони барели руска нафта на индиското копно во март, додека 14 милиони барели беа истоварени на кинеското копно, со што се исчисти руската нафта што се натрупуваше на море од октомври минатата година.(МИА)