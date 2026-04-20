Трамп: Денеска ќе биде потпишан договор со Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп за „Фокс њуз“ (Fox News) изјави дека денеска во Пакистан ќе биде потпишан договор со Иран.

Трамп претходно во интервју за „Њујорк пост“ (New York Post) наведе дека американска делегација предводена од потпретседателот Џеј Ди Венс е на пат кон Исламабад.

Тој посочи и дека е подготвен да се сретне со највисоките ирански претставници доколку се постигне напредок во разговорите.