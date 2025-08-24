 Skip to main content
25.08.2025
Понеделник, 25 август 2025
22. Меѓународен салон на стрип ” Велес 2025″ ги прогласи своите победници!

24.08.2025

По распишаниот меѓународен конкурс вчера беше отворена изложбата и прогласени најдобрите на 22рото издание на Меѓународниот салон на стрип во организација на Стрип центар на Македонија. За прв пат годинава се доделија и три специјални награди за млади автори, во соработка со Европската куќа. Во рамки на салонот беше претставена и изложбата за 15 годишниот јубилеј од стрип серијалот Вековници.

“Велешко лето 2025” продолжува утре со првото издание на Street Food Festival во Младински парк со почеток во 18 часот.

Пулсирај со Велес во сите бои на летото!

