16.05.2026
Се запали автобус на автопатот Велес–Скопје, нема повредени патници

Попладнево на автопатот Велес–Скопје, автобус со прилепски регистарски таблички се запалил во близина на наплатната станица Отовица. Благодарение на брзата реакција, сите патници навреме го напуштиле возилото и нема повредени.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, веднаш по пријавата на терен биле испратени екипи на Територијалната противпожарна единица, како и полициски службеници од Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Велес, објави 4news.mk

Пожарот избувнал додека автобусот се движел по автопатот, а причините за инцидентот засега не се познати. Надлежните служби работат на целосно локализирање на пожарот и расчистување на местото.

Поради интервенцијата и безбедносните мерки, сообраќајот на овој патен правец е привремено во прекин.

