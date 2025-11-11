 Skip to main content
11.11.2025
Вторник, 11 ноември 2025
Жена пронајдена мртва во куќа во Струга

Во куќа на улицата „15-ти Корпус“ во Струга, вчера околу 17:20 часот, била пронајдена почината 56-годишна жена, информираше Министерството за внатрешни работи.

Случајот бил пријавен во ОВР Струга од Итната медицинска помош, откако екипа на терен го затекнала телото на Б.В. (56) во домот сопственост на Р.М. (55), двајцата од Струга.

Лекар констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител, телото е предадено на обдукција.

Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и увидна екипа на ОВР Струга.

