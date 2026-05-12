За 24 часа шест пријави за семејно насилство, тројца се лишани од слобода

Три лица се лишени од слобода за семејно насилство, со едно е извршен службен разговор. Вкупно шест пријави има во последното деноноќие, соопшти Министерството за внатрешни работи.

На 12.05.2026 во 01:30 часот во СВР Скопје, 43-годишна жена од Скопје пријави дека на 07.05.2026 околу 02:00 часот на подрачјето на општина Гази Баба, нејзиниот сопруг Д.Ј. од скопско, со кого не живеат заедно, физички го нападнал нивниот 13-годишен син, додека бил кај него.

На 11.05.2026 во 10:40 часот во Скопје, полициски службеници од СВР Скопје го лишија од слобода О.Д.(52) од Скопје, по претходна пријава дека на 10.05.2026 околу 02:30 часот и на 11.05.2026 околу 08:00 часот во семејниот дом на подрачјето на Центар физички ја нападнал неговата 47-годишна партнерка, кој употребил и тврд предмет.

На 12.05.2026 во 00:35 часот во Скопје, полициски службеници од СВР Скопје ја лишија од слобода А.К.Ј.(38) од Скопје, по претходна пријава дека на 11.05.2026 околу 22:15 часот во семејниот дом на подрачјето на Карпош физички го нападнала нејзиниот 41-годишен сопруг, при што употребила тврд предмет, а притоа оштетила ѝ дел од покуќнината. Според пријавеното, пријавителот и претходно бил психички и физички малтретиран од неговата сопруга.

На 11.05.2026 во 20:45 часот во Полициската станица Кочани, 40-годишна жена од Кочани пријавила дека, по претходна расправија во домот, нејзиниот сопруг Д.Ј. физички ја нападнал. Според пријавеното, тој и претходно се однесувал агресивно и физички ја малтретирал.

На 11.05.2026 во СВР Охрид е извршен службен разговор со А.В.(37) од охридско, постапувајќи по претходна пријава дека околу 13:30 часот дека физички ја нападнала 55-годишната сестра на нејзиниот сопруг и нејзиниот 37-годишен син, при што употребила и метален предмет.

На 11.05.2026 во 23:40 часот, полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода А.Д.(36) од Куманово затоа што физички ја нападнал неговата 34 – годишна вонбрачна сопруга.

Се преземаат мерки за расчистување на случаите и по нивно целосно документирање против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави, информираат од МВР.