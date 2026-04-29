Во подрум во Аеродром 49-годишен скопјанец имал марихуана, амфетамин и метадон

Основното јавно обвинителство Скопје поведе истражна постапка против 49‑годишно лице осомничено за неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, откако при претрес во подрумска просторија во скопската населба Аеродром биле пронајдени марихуана, амфетамин, метадон и предмети поврзани со илегална трговија со дрога.

Како што соопштуваат од ЈО, при претрес во подрумска просторија во Аеродром која ја користел осомничениот 49-годишник, полициски службеници пронашле вкупно 108,61 грама марихуана, 66,9 грама психотропна супстанца – амфетамин и синтетички опијат – метадон со вкупен волумен од 210,5 мл.

Освен тоа, биле пронајдени и парични средства за кои постои сомнение дека потекнуваат од илегална трговија со дрога, како и две дигитални ваги со траги од амфетамин, кокаин и марихуана.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје доставил предлог за определување мерка притвор за осомничениот поради опасност од бегство и доказите кои упатуваат на тоа дека би можел да продолжи да врши неовластена продажба на дрога.