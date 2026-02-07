 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник

Внуката ви е тешко повредена, дајте ни 7000 евра да и го спасиме животот: Измамена 76-годишна битолчанка

Хроника

07.02.2026

Во СВР Битола 76-годишна жена од Битола пријавила дека била измамена од непознато машко лице, кое и се јавило на телефон и се претставило како лекар. Лицето и кажало дека нејзината внука е тешко повредена во сообраќајна несреќа и треба да даде пари за да и го спаси животот.

Како што информира МВР, жената заедно со сопругот однеле 7 000 евра и ги дале на едно лице, кое според договорот, ги чекало кај саатот во Битола. Подоцна, пријавителката сфатила дека била измамена, односно дека нејзината внука не учествувала во сообраќајна несреќа.

Полицијата презема мерки за расчистување на случајот.

Поврзани вести

Хроника  | 07.02.2026
Кучиња скитници нападнале двегодишно дете во Битола, со тешки повреди пренесено на Клиниката „Мајка Тереза“ во Скопје
Македонија  | 04.02.2026
Заврши протестот кај Баир, сообраќајот Битола–Ресен сè уште пренасочен
Хроника  | 04.02.2026
Фактурата била пресретната и фалсификувана: Велешка фирма оштетена за повеќе од 21.000 евра
﻿