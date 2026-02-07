 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник

Вредно се работи кај „Момин Поток“, „Љубљанска“ и на „Перо Наков“, скопјани заслужуваат град со визија, смета градоначалникот Ѓорѓиевски

Скопје

07.02.2026

Градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, информираше за засилување на градежните работи на неколку клучни сообраќајни точки во Скопје, кои со години беа закочени или останаа само на ветувања.

Според неговите информации, во изминатата недела се работи со висок интензитет на неколку локации кои се од витално значење за протокот на сообраќајот. „На клучката кај ‘Момин Поток’ се работи со полна пареа“, истакна Ѓорѓиевски, посочувајќи дека динамиката е видлива и на улицата „Љубљанска“, која е од огромно значење за жителите на општина Карпош.

Паралелно со овие активности, напредуваат и градежните работи на улицата „Перо Наков“ во Гази Баба. Ѓорѓиевски ја опиша оваа сообраќајница како клучна артерија низ која секојдневно поминуваат илјадници граѓани.

Ова е само почетокот на сериозна, одговорна и посветена трансформација. Скопјани заслужуваат град со визија, ред и достоинство“, порача тој.

