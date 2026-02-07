Вредно се работи кај „Момин Поток“, „Љубљанска“ и на „Перо Наков“, скопјани заслужуваат град со визија, смета градоначалникот Ѓорѓиевски

Градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, информираше за засилување на градежните работи на неколку клучни сообраќајни точки во Скопје, кои со години беа закочени или останаа само на ветувања.

Според неговите информации, во изминатата недела се работи со висок интензитет на неколку локации кои се од витално значење за протокот на сообраќајот. „На клучката кај ‘Момин Поток’ се работи со полна пареа“, истакна Ѓорѓиевски, посочувајќи дека динамиката е видлива и на улицата „Љубљанска“, која е од огромно значење за жителите на општина Карпош.

Паралелно со овие активности, напредуваат и градежните работи на улицата „Перо Наков“ во Гази Баба. Ѓорѓиевски ја опиша оваа сообраќајница како клучна артерија низ која секојдневно поминуваат илјадници граѓани.