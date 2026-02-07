Од понеделник заладување

Македонија влегува во период на променливо време под влијание на серија влажни воздушни бранови. Според најавите на Управата за хидрометеоролошки работи, се очекуваат повремени врнежи од дожд, кои на планините ќе преминат во снег.

Вистинската промена се очекува на почетокот на следната седмица. „Поради продор на постуден воздух в понеделник врнежите од дожд ќе преминуваат во снег и на некои од повисоките места“, информираат од УХМР.

Утрешното време ќе биде променливо облачно, со повремени локални врнежи од дожд претпладне, додека на планините на северозапад ќе паѓа снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, кој ќе биде поизразен долж Повардарието.

Температурите утре ќе се движат од 0 до 7 степени во утринските часови, додека дневниот максимум ќе достигне до 14 степени.

Во Скопје се очекува слично време – облачно со повремени врнежи од дожд во претпладневните часови. Температурата во главниот град ќе се движи од 5 до 11 степени.

Од среда се очекува дополнително засилување на југоисточниот ветер.