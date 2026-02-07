Фрипик

Ретинолот може значително да ги подобри текстурата на кожата, брчките и акните, но само ако се користи правилно и постепено. Тој не е погоден за чувствителната кожа, бремените жени и луѓето склони кон иритација, бидејќи може да ја влоши состојбата. Најголемите грешки се пречестата употреба и недостигот од СПФ- заштита, што доведува до црвенило и лупење.



Дерматолозите го препорачуваат поради неговиот моќен ефект врз брчките, акните и текстурата на кожата, но вистината е дека ретинолот не е за секого. Кај едни може да донесе видливи резултати, додека кај други може да предизвика иритација, лупење и влошување на состојбата на кожата. Затоа е важно да се знае кога ретинолот има смисла, а кога е подобро да се избегнува.



Ретинолот е дериват на витаминот А и припаѓа на групата ретиноиди. Неговата главна улога е да го забрза обновувањето на клетките на кожата, да го стимулира производството на колаген и да помогне во регулирањето на лачењето себум. Затоа често се користи во препарати против брчки, хиперпигментација и акни. Сепак, токму оваа „моќ“ на ретинолот може да биде проблем ако се користи неправилно или ако кожата не е подготвена за тоа.

