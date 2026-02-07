 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник

Фотографии од компанијата во струмичко од која беа изнесени 21 тон марихуана

Хроника

07.02.2026

Редеакцијата на „Курир“ објави ексклузивни фотографии од просториите на компанијата „CBD Medplant“ од каде во саботата утрото полицијата изнесе 21 тон марихуана.

Утрово во голема полициска акција беа изнесени 21 тон марихуана од фирмата „CBD Medplant“.

Еден од формалните сопственици на оваа фирма е Христијан Котев, но според информации реален сопственик е неговиот татко Тони Коцев. Постариот Коцев е поранешен претседател на огранокот на СДСМ во струмичко Ново Село.

Токму Тони Коцев и неговите неколку бизниси, се поврзуваат со блиски бизнис релации со Вице Заев, брат на Зоран Заев.

Поврзани вести

Хроника  | 07.02.2026
21 тон марихуана запленети од „CBD Medplant“ – фирма со заевско-сдсмовска сенка
Македонија  | 06.02.2026
Се работи на воспоставување авиолинија меѓу Македонија и Црна Гора
Останати спортови  | 06.02.2026
Македонските спортисти го развиореа македонското знаме на свеченото отворање на ЗОИ 2026
﻿