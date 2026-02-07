Му го одзеле возилото, возел без возачка и под дејство на алкохол во Неготино

МВР

Неготинец бил лишен од слобода и му било одземено возилото, откако полицијата денеска констатирала дека возел под дејство на алкохол и без возачка дозвола.

Денеска во 1:20 часот, на улица „Маршал Тито“ во Неготино, полициски службеници од Мобилната единица за компензаторни мерки при Одделот за гранични работи и миграции го лишија од слобода А.С., на возраст од 25 години. При контрола на патниот сообраќај, било сопрено патничко возило „бмв“ со неготински регистарски ознаки, што го управувал А.С. и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно измерени му биле 1,64 промили алкохол во крвта, а било утврдено и дека не поседува возачка дозвола, соопштија од Секторот за внатрешни работи – Велес.

По насоки на јавен обвинител, тој бил задржан во полициска станица, а возилото било одезмено. По целосно документирање на случајот, како што додадоа од СВР – Велес, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.