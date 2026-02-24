Шест мигранти откриени во возило на автопатот Скопје–Куманово, приведен турски државјанин

МВР

Шест мигранти биле пронајдени синоќа во автомобил на автопатот Скопје–Куманово, а возачот е лишен од слобода, соопшти Министерството за внатрешни работи.

Според информациите од МВР, околу 21:30 часот на бензинска пумпа на автопатот полициски службеници го привеле О.К. (33) од Турција, кој управувал патничко возило „шкода“ со косовски регистарски таблички.

Во возилото биле пронајдени шест лица – мигранти, тројца од Египет и тројца од Алжир – информираат од МВР.

Претходно, на наплатната станица „Романовце“, возачот не застанал на даден знак од полициските службеници, по што биле преземени мерки за негово пронаоѓање. Возилото било лоцирано, а О.К. бил лишен од слобода.

По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава, најавуваат од Министерството.