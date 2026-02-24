 Skip to main content
24.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 24 февруари 2026
Неделник

Шест мигранти откриени во возило на автопатот Скопје–Куманово, приведен турски државјанин

Хроника

24.02.2026

МВР

Шест мигранти биле пронајдени синоќа во автомобил на автопатот Скопје–Куманово, а возачот е лишен од слобода, соопшти Министерството за внатрешни работи.

Според информациите од МВР, околу 21:30 часот на бензинска пумпа на автопатот полициски службеници го привеле О.К. (33) од Турција, кој управувал патничко возило „шкода“ со косовски регистарски таблички.

Во возилото биле пронајдени шест лица – мигранти, тројца од Египет и тројца од Алжир – информираат од МВР.

Претходно, на наплатната станица „Романовце“, возачот не застанал на даден знак од полициските службеници, по што биле преземени мерки за негово пронаоѓање. Возилото било лоцирано, а О.К. бил лишен од слобода.

По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава, најавуваат од Министерството.

Поврзани вести

Македонија  | 23.02.2026
МВР потврди дека е упасен Артан Груби на „Блаце“ – однесен е во Шутка
Хроника  | 22.02.2026
Два автомобили се запалени во Струмица
Хроника  | 21.02.2026
Несреќа кај тунелот на автопатот Скопје – Велес
﻿