Како да го пронајдете најдобриот хидратантен крем за вашата кожа?

Како да го пронајдете најдобриот хидратантен крем врз основа на вашиот тип кожа? Лесно, само следете ги овие совети и нема да погрешите.

Секој тип кожа (мрсна, склона кон акни, сува, комбинирана) е навистина уникатен и има свои потреби. Сепак, секоја кожа има потреба од дневно чистење, хидратација и SPF или заштита од сонце. Клучна компонента за успех во секој случај е изборот на „вистинските“ производи.

И ако се прашувате како, со толку многу избори во светот на убавината, ќе завршите со пронаоѓање на најдобриот хидратантен крем за лице врз основа на вашиот тип кожа, сè што треба да направите е да ги проверите овие совети.

Најдобриот хидратантен крем за сува кожа

Она што најмногу ѝ е потребно на сувата и многу сувата кожа е формула за длабока хидратација што ќе обезбеди интензивна нега, исхрана и зајакнување на нејзината хидролипидна бариера. Што се однесува до текстурата, тука можете да изберете – ако сакате – по„богати“, „маслени“ креми наместо полесни лосиони кои стануваат „едно“ со кожата на лицето, одржувајќи ја еластична и мека со часови.

Во секој случај, добро е да барате специфични состојки кои ќе се справат со знаците на сувост и чувството на затегнатост, како што се хијалуронска киселина, шеа путер, церамиди, витамин Е итн.

Најдобар хидратантен крем за мрсна кожа

Еден од најголемите митови за мрсната кожа е дека не ѝ е потребна хидратација. Она што повеќето луѓе го игнорираат, се разбира, е дека многу мрсни или комбинирани кожи често се дехидрирани, бидејќи во обид да ја одржат посакуваната влажност (и да го компензираат овој недостаток), тие лачат уште повеќе себум.

Со една реченица: Дури и ако имате мрсна кожа, ви е потребен хидратантен крем. Тајната е да барате хидратантни креми без масло со полесни формулации кои брзо се апсорбираат, не ја „оптоваруваат“ кожата и не ги затнуваат порите додека се справуваат со сјајот и вишокот себум. Состојки како што се хијалуронска киселина, ниацинамид, салицилна киселина ќе станат најдобри сојузници во вашата рутина за нега на кожата.

Најдобар хидратантен крем за комбинирана кожа

Слично на мрсната кожа, клучната точка во грижата за мешаната кожа, кај која некои делови од лицето, како што се образите, се доста суви, а други, како што е Т-зоната на лицето, се склони кон маснотија и мозолчиња, е од една страна, задоволување на специфичните потреби, а од друга страна враќање на хидратацијата.

Во овој случај, треба да користите креми со полесна текстура, со немасен состав без масло, кој нема да ги „оптовари“ најмасните делови од кожата, обезбедувајќи длабока хидратација.

Најдобар хидратантен крем за кожа склона кон акни

Кожата склона кон акни има потреба од поспецијализирани производи и состојки за нега на кожата, како што е лесен хидратантен крем кој нема да ги затне порите и да го ограничи прекумерното производство на себум, а воедно ќе го намали воспалението на кожата.

И тука можете да барате специфични состојки со првенствено антисептички и антиинфламаторни својства, како што се салицилна и азелаинска киселина, ретинол, витамин Ц итн.

Најдобар хидратантен крем за нормална кожа

Тука, опсегот на избор (и состојки) кај хидратантните креми е поголем. Кожата што се смета за „нормална“ има потреба од хидратантен крем кој веднаш и длабински ќе ја хидрира, ќе ја надополни изгубената влажност, одржувајќи ја свежа и сјајна.

Задолжително консултирајте се со дерматолог пред да користите некоја од состојките наведени во текстот.