Уште една несреќа кај Страцин: Скопјанец е тешко повреден откако удрил со возило во ограда

Скопјанец е тешко повреден откако удрил во заштитна ограда на патот кај Страцин.

На 04.11.2025 околу 12:15 часот во ОВР Кратово е пријавено дека на магистралниот пат кај село Страцин, на место викано „Чатал“- кратовско, патничко возило „фиат добло“ со скопски регистарски ознаки, управувано од Е.С.(34) од Скопје, удрило во заштитна ограда. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот, констатирани во Општа болница Куманово, соопштија денеска од полицијата.

Извршен е увид од увидна екипа од ОВР Кратово.