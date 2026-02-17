Тројца повредени во сообраќајка на автопатот Миладиновци-Штип

На 16.02.2026 во 16:50 часот во ОВР Свети Николе е пријавено дека на автопатот Миладиновци-Штип се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „киа“ со штипски регистарски ознаки, управувано од Н.Г.(51) од Штип и патничко возило „опел“ со скопски регистарски ознаки, управувано од Б.С.(35) од с.Грчец, скопско.

-Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило „киа“, додека со телесни повреди возачот на патничкото возило „опел“ и неговиот сопатник Е.В.(34) од с.Грчец, скопско, констатирани во Клиничка болница Штип, информира МВР.

Извршен е увид од увидна екипа на СВР Штип.