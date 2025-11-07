Дрвото на пари носи среќа ако вака го чувате

За ова собно растение, кое е исклучително убаво за око, се верува дека има моќ да ви донесе и подобрување на вашата финансиска состојба. Познато како дрво на парите, красулата е едно од најпознатите и најомилените од родот Crassula.

Одгледувањето на ова растение е многу едноставно и лесно за одржување. Покрај тоа, убавата красула е долготрајно растение, така што ќе уживате во нејзината убавина повеќе од една сезона.

Како што расте, дрвото на пари формира густо дрво со гранки на кои се месести, сјајни и мазни лисја. Растението е со боја на зелен жад, а многу лисја имаат црвеникава нијанса на работ кога се изложени на силен извор на светлина. Новите стебла ќе бидат со иста боја и текстура како лисјата, а со тек на време ќе станат кафеави и дрвени. Благодарение на тоа, красула може да се режи да ја оформите во одличен бонсаи, особено ако сте почетник.

Според различни верувања, легенди, па дури и според верувања на фенг шуи, постојат два главни типа на „дрвја на пари“. Едната е красулата (попозната како јапонско дрво за пари), а другата е пахира (Pachira aquatica) (попозната како растение за пари). И двете растенија се екстремно широко користени во филозофијата на фенг шуи за украсување на домови.

Енергијата на растението за пари за фенг шуи доаѓа од нејзиното добро коренување и потресната енергија што се гледа во новите лисја. Местото каде што ќе биде сместено растението за пари се избира така да енергија на раст се рефлектира во вашиот биланс во банка, тврдат верувања.

Красула е многу лесена за негување – и треба многу сончева светлина и брзо ќе напредува, но нема да и пречи и ако има малку шарена сенка. Дрвото Красула е отпорно, издржливо но она на што треба да внимавате е водата, внимавајте на количините. Не толерира прекумерно наводнување, затоа направете го тоа само кога ќе видите дека почвата во садот е скоро исушена. Не ви треба дополнително ѓубриво за одгледување на ова растение. На јапонското дрво за пари му треба простор со добра вентилација. Ако можете да го обезбедите тоа, тогаш во куќата не нема да има премногу висока температура што би била фатална за растението. Како и да е, мора да бидете внимателни да не биде премногу студено, температурата под 10 степени целзиусови нема да го убијат растението, но оваа темепратура не е добра за него.

Дрвото со пари цвета од време на време. Добрите услови во кои го одгледувате и зрелоста на растението се предуслов за цветење, а за возврат ќе бидете наградени со мали бели цвеќиња кои се појавуваат околу доцна есен и рана зима.