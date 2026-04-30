Тошковски до Петровска за апсењето на директорот на ДЗИ: Лицето е апсено на локацијата каде што е апсено, затоа што таму ги примило средствата

Во конкрентиот објект, каде што е упсено лицето за примање поткуп, живеаат многу поранешни и сегашни функционери, а е упсено во тој објект бидејќи таму е фатен како ги прима парите – одговори министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на прашањето на пратеничката Славјанка Петровска, кое се однесуваше за апсењето на директорот на Државниот земјоделски инспекторат (ДЗИ), како и дали со прекинување на акцијата за поткуп од 50 илјади евра го штитите министерот за земјоделство?

Прашањето шт го поставивте од аспект на тоа кој каде живее и кој каде престојувал, дали престојувал некој министер сегашен или поранешен, во согласност со моите информации што ги добив непосредно пред седницата. Во рамките на овој објект живеат неколку поранешни и сегашни министри, да не специфицирам во јавност, не сакам да нарушам приватност, за разлика од вашето прашање кое го поставивте. Јас ќе бидам таинствен и ќе кажам дека во предметниот објект живеаат, во согласност со информациите што ги добив пред 30 секунди откога ми го поставивте прашањето, многумина сегашни и поранешни функционери. Е, сега, зошто лицето е апсено на локацијата на која е апсено – затоа што таму ги примило средствата. Кој друг живее во тој објект, искрено, не знам, можеби вие подобро би знаеле од мене кој друг живее во предметниот објект – рече Тошковски на денешната собрааниска седница посветена на пратенички прашања.

Министерот за внатрешни работи посочи дека пратеничката Петровска креирала губи манипулации и, како што рече, „овие обиди се ниски за дефокус на јавноста, во насока на вие што цените, треба да ја дефокусирате“.

Тој истакна дека законот го спроведуваат неселективно, а изминатиот период се апсени и поранешни и сегашни функционери. Посочувајќи дека актуелниот функционер, кој е упсен на локацијата, а станува збор за директорот на Државниот земјоделски инспекторат, е фатен со докази, како прима пари.