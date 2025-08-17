 Skip to main content
17.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 17 август 2025
Неделник

Сообраќајна несреќа кај тетовско, има повередени

Хроника

17.08.2025

На 16.08.2025 во 08:55 часот во СВР Тетово е пријавено дека на регионалниот пат с.Сиричино- с.Желино, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко моторно возило „голф” со тетовски регистарски таблици, управувано од М.Х. од с. Желино и патничко моторно возило „фолксваген фокс” со тетовски регистарски таблици, управувано од И.А. (65) од с.Озурмиште.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила сопатничката во возилото „голф“ Ф.Х.(66) од с. Желино, констатирани во Клиничка болница Тетово. Увид на лице место извршила екипа од СВР Тетово.

