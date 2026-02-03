 Skip to main content
03.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 февруари 2026
Неделник

Со палење гуми на коловозот, граѓани во близина на Ромското маало кај Струмица се бунеа поради казните

Хроника

03.02.2026

Принтскрин од видео

Вечерва транзитниот пат во Струмица, во близина на Ромското маало, беше блокиран од група граѓани кои јавно го искажаа својот револт поради казните што Министерството за внатрешни работи ги изрекува со новиот закон за прекршоци во сообраќајот. Дел од учесниците протестот го пренесуваа во живо на социјалните мрежи, упатувајќи критики кон новиот режим на санкционирање.

Граѓаните запалија гуми на коловозот, поради што во овој дел од градот беа забележливи чад и оган. Инцидентот дополнително го влоши квалитетот на воздухот проблем со кој Струмица подолг период се соочува.

Слични собири и реакции вечерва се регистрирани и во други градови низ земјава. На терен интервенираат екипи на СВР Струмица и Територијалната противпожарна единица, кои преземаат мерки за нормализирање на сообраќајот и гаснење на огнот.

