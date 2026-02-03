14 мигранти загинаа во бродска несреќа во близина на грчкиот островот Хиос

Венгу ФБ

Безживотните тела на 14 мигранти биле извлечени од морето во близина на грчкиот остров Хиос по судар на чамец со мигранти и патролен брод на крајбрежната служба на Грција, додека пак повредени се 24 спасени мигранти и двајца припадници на крајбрежната служба, а во тек е акција за спасување за евентуално исчезнати лица, јави дописничката на МИА од Атина.

Инцидентот се случил околу 21 часот, според локалните медиуми од островот, чамецот што пренесувал мигранти со опасни маневри за да избегне контрола удрил во бродот на крајбрежната служба при што луѓето паднале во морето.

Од крајбрежната служба на Грција доцна вечерва информираа дека по судар на глисер во кој имало мигранти со патролен брод во тек е операција за спасување и потрага со учество на четири патролни бродови, еден приватен чамец со нуркачи, како и хеликоптер на воената морнарица.

Првично беа пронајдени телата на четворица мигранти, а подоцна уште десет со што бројот на загинати се зголеми на 14 лица.

Во инцидентот биле повредени двајца припадници на крајбрежната служба кои се пренесени во болницата на Хиос, како и 24 спасени мигранти.

Извори од службата за брза помош брифираа дека веднаш интервенирале со пет амбулантни возила.

Локалните медиуми пишуваат дека веројатно има исчезнати мигранти.