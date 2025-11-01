Службеници во Матично и МВР преку лажен упис на брак овозможиле жена да добие двоен идентитет и втор пасош

МИА архива

Матичари и советници во МВР овозможиле жена да добие двоен идентитет преку лажен упис за брак и издавање нов пасош.

СВР Куманово поднесе кривична пријава против четири лица за „несовесно работење во службата“, откако било откриено дека во институциите во Лојане и Куманово бил создаден целосно нов идентитет за едно женско лице.

Полицијата ги товари В.Б.(56), Н.З.(41), Х.Е.(53) и В.П.(67).