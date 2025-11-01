Службеници во Матично и МВР преку лажен упис на брак овозможиле жена да добие двоен идентитет и втор пасош

Матичари и советници во МВР овозможиле жена да добие двоен идентитет преку лажен упис за брак и издавање нов пасош.
СВР Куманово поднесе кривична пријава против четири лица за „несовесно работење во службата“, откако било откриено дека во институциите во Лојане и Куманово бил создаден целосно нов идентитет за едно женско лице.
Полицијата ги товари В.Б.(56), Н.З.(41), Х.Е.(53) и В.П.(67).
Првопријавената, матичар во Управа за водење на матични книги во Лојане, општина Липково, постапила несовесно во вршење на своите овластувања и должности на начин што во матична книга на родени во с.Лојане извршила дополнителен упис дека едно женско лице склучила брак со машко лице и го зела неговото презиме, по што второпријавениот во својство на матичар на 26.03.2024 издал извод од матична книга на родени за неа. Третопријавениот, помлад советник во Одделение за управни работи Куманово го примил поднесеното барање за издавање на патна исправа, а четвртопријавениот во својство на виш советник за патни исправи во одделението во Куманово проценил дека се исполнети сите законски услови за вадење на пасош и го одобрил издавањето. На тој начин , пријавените овозможиле на лицето да користи два идентитети“, соопшти СВР Куманово.