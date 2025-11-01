 Skip to main content
01.11.2025
Република Најнови вести
Сабота, 1 ноември 2025
Неделник

Службеници во Матично и МВР преку лажен упис на брак овозможиле жена да добие двоен идентитет и втор пасош

Хроника

01.11.2025

МИА архива

Матичари и советници во МВР овозможиле жена да добие двоен идентитет преку лажен упис за брак и издавање нов пасош.

СВР Куманово поднесе кривична пријава против четири лица за „несовесно работење во службата“, откако било откриено дека во институциите во Лојане и Куманово бил создаден целосно нов идентитет за едно женско лице.

Полицијата ги товари В.Б.(56), Н.З.(41), Х.Е.(53) и В.П.(67).

Првопријавената, матичар во Управа за водење на матични книги во Лојане, општина Липково, постапила несовесно во вршење на своите овластувања и должности на начин што во матична книга на родени во с.Лојане извршила дополнителен упис дека едно женско лице склучила брак со машко лице и го зела неговото презиме, по што второпријавениот во својство на матичар на 26.03.2024 издал извод од матична книга на родени за неа. Третопријавениот, помлад советник во Одделение за управни работи Куманово го примил поднесеното барање за издавање на патна исправа, а четвртопријавениот во својство на виш советник за патни исправи во одделението во Куманово проценил дека се исполнети сите законски услови за вадење на пасош и го одобрил издавањето. На тој начин , пријавените овозможиле на лицето да користи два идентитети“, соопшти СВР Куманово.

Поврзани вести

Хроника  | 01.11.2025
Претрес во охридско, пронајдени дрога, оружје и муниција, лишено од слобода едно лице, следува пријава
Хроника  | 16.10.2025
Свадба без младенци – матичар од Слупчане упишал непостоечки брак меѓу лица од Албанија и Унгарија
Македонија  | 15.10.2025
Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и Транспаренси Интернешнл – Македонија
﻿