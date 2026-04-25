Шестмина осомничени во акцијата „Ботокс“ добија притвор, четворица во куќен притвор

На шест лица осомничени за шверц и естетски интервенции со лажни филери и ботокс им е определена мерка пртивор, а на четворица куќен притвор. На останатите девет приведени лица им се определени мерки на претпазливост.

– Од доставените 11 предлози за определување на мерка притвор, Обвинителството, по сослушување на осомничените, за две лица го преиначи предлогот во мерка куќен притвор, од кои, судот едниот го прифати, а другиот го одби и определи мерки на претпазливост. Од останатите 9 предлози за притвор, судот уважи 6, а одби 3 и на овие 3 осомничени им определи мерка куќен притвор. Збирно од оваа акција во која предложени беа и мерки на претпазливост, судот на 6 лица им определи ефективен притвор, на 4 куќен притвор и определени се мерки на претпазливост на 9 лица, информира денеска Кривичниот суд.

Во акцијата спроведена во Скопје, Струмица и Битола беа приведени повеќе лица кои се сомничат за шверц и естетски интервенции со лажни филери и ботокс. Меѓу нив има и доктори од ГОБ „8 септември“ и Клиниката за дерматологија во Скопје.