Приведен пензионер кој сакал да бакне малолетничка која ја пресретнал кај реката Брегалница

Приведен и задржан во полициска станица е 67 – годишен штипјанец кој сакал да бакне 16 – годишна девојка која се движела покрај реката Брегалница во Штип.

На 19.06.2026 година во 16:00 часот, во СВР Штип, по наредба на јавен обвинител, било задржано лицето С.М.(67) од Штип. Претходно, 48-годишна жена пријавила дека на 18.06.2026 година додека нејзината 16-годишна ќерка се движела покрај реката Брегалница во Штип, била пресретната од машко лице кое најпрво почнало разговор со неа, а потоа се обидело да ја бакне.

По преземени мерки и активности С.М. бил приведен и задржан во полициска станица.

Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот, по што ќе биде поднесен соодветен поднесок информираат од МВР.