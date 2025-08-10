 Skip to main content
10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Неделник

Пожар во Долно Дупени, два ер трактори тргнаа да го гасат

Хроника

10.08.2025

Принтскрин од видео

Попладнево изби пожар кај ресенското село Д. Дупени, во близина на Преспанско езеро, соопшти директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов.

Пожарникарите од ТППЕ Ресен успеаја да ги спасат викендиците и куќите од селото, огнот се движи кон непристапен терен. Два ер трактори на Дирекцијата за заштита и спасување полетаа а поради температурни ограничувања во 16.30 ќе полета и еден полициски хеликоптер, изјави Ангелов.

Според Ангелов, нема опасност по куќите од селото и околните викендици.

Поврзани вести

Сервиси  | 10.08.2025
Гори националниот парк „Јасен“, изгаснати 21 пожар низ државата
Хроника  | 09.08.2025
Пет пожари на отворено во Македонија
Балкан  | 08.08.2025
Еден загинат во големиот пожар во источниот дел на областа Атика, во близина на Атина