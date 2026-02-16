ОЈО Скопје поведе постапка против менаџер осомничен за затајување речиси 2,8 милиона денари

Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против едно лице за продолжено кривично дело затајување во согласност со член 239 став 5 во врска со став 3 и став 1 од Кривичниот законик.

Осомничениот 35-годишник ја злоупотребил својата службена положба – менаџер на продавница во трговски центар во Чаир, како и дадената доверба и пристапот до касите и сефот, па во периодот од 18.12.2025 година до 4.2.2026 година во повеќе наврати одзел парични средства што му биле доверени. Парите од дневниот промет не ги депонирал во сеф, ниту ги предавал на овластено лице за собирање и транспорт на прометот. На овој начин осомничениот незаконски присвоил 2.783.867 денари и ја оштетил компанијата во која работел.

– Кога бил откриен, тој веднаш бил отстранет од работното место, јавниот обвинител предложи и дополнителни мерки на претпазливост во текот на постапката – забрана за напуштање живеалиште, обврска да се јавува во судот и привремено одземање на пасошот. Притоа Обвинителството го имаше предвид ризикот од бегство, како и фактот дека осомничениот сè уште ги крие и не ги враќа противправно одземените пари на правното лице – наведува Јавното обвинителство.