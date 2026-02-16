 Skip to main content
16.02.2026
Понеделник, 16 февруари 2026
Израелската продуцентка Дана Еден пронајдена мртва во хотел во Атина

16.02.2026

Израелската продуцентка Дана Еден, авторка на серијата „Техеран“, вчера беше пронајдена мртва во хотел во Атина, а според првичните, неофицијални информации, веројатно станува збор за самоубиство, јави дописничката на МИА од Атина.

Продуцентката била во Атина за снимањето на четвртата сезона од успешната и наградувана серија, што меѓу другото во 2021 година ја освои меѓународната награда Еми, а се емитуваше на Apple TV.

Според израелските медиуми, во серијата се користеле делови од грчката метропола како замена за Техеран, а 52-годишната Еден донела одлука снимањето да биде во Атина, по приватна посета за одмор и бил воодушевен од визуелните сличности меѓу двата града.

Синоќа, извори од грчката полиција информираа дека жена била пронајдена мртва во нејзината соба во хотел во центарот на Атина, а денеска, медиумите објавија дека станува збор за Дана Еден.

Продуцентската куќа на серијата „Техеран“, „Donna and Shula Productions“, преку социјалните мрежи ги отфрли како „лажни и неосновани“, гласините дека смртта на Еден била „предизвикана од криминал или национализам“ и апелираа до медиумите и јавноста да се воздржат од шпекулации.

Основачи на конкретната продуцентска куќа се Дана Еден и Шула Шпигел, а освен серијата „Техеран“, според израелските медиуми, продуцентките стојат зад над 40 телевизиски серии и филмови.

