Одобрен притвор против 15-годишникот и против уште едно лице кои со автомати убија човек во „голф“ во Тетово

МВР потврди дека е одреден 30-дневен притвор против 15-годишникот и против уште едно 37-годишно лице, кои во неделата убија човек во „голф“ во Тетово со висококалибарско оружје, а при тоа тешко повредија други жртви кои се затекнале на местото.

Против Р.Т. (37) од Тетово, кој беше повреден во престрелката и сместен во медицинска установа во Скопје за укажување на помош, и против 15-годишник од Гајре, тетовско, кој беше лишен од слобода во понеделникот, се поднесени пријави за убиство, за неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и експлозивни материи и за тешки дела против општата сигурност.

Против М.Т.(45) од Тетово и З.М. (37) се поднесени истите пријави,но засега тие се во бегство и полицијата трага по нив.