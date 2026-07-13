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13.07.2026
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Понеделник, 13 јули 2026
Неделник

Маж двапати уапсен на Галичка свадба

Хроника

13.07.2026

Полициски службеници од Полициското одделение Маврово вчера наутро во 10:45 го привеле Ѓ.Р. (56) од Гостивар, кој, како што соопштува СВР Тетово, го нарушил јавниот ред и мир со агресивно однесување во с. Галичник, за време на одржување на манифестацијата „Галичка свадба“.

Истиот ден во 20:40 часот, на ул. „Браќа Ѓиновски“ во Гостивар, полициски службеници од ПС Гостивар, повторно го приведоа Ѓ.Р. затоа што го нарушувал јавниот ред и мир. По извршеното алкотестирање, кај него биле констатирани 1,75 промили алкохол во крвта. По документирање на случаите, ќе следуваат соодветни поднесоци, велат од СВР Тетово.

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