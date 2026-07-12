Магија на Црн Дрим: Пловен мини концерт во Струга

На 13 јули, во 20 часот, Дрим ќе стане сцена за автентичен 40-минутен пловен мини концерт.

Europe House Struga верува дека најдобрите идеи се оние што ја поврзуваат локалната заедница, креативноста и јавниот простор. Затоа со особено задоволство ја поддржуваме оваа уникатна иницијатива на Коста Костоски која претставува уникатно музичко доживување што ги спојува локалната музичка сцена, природата и летната атмосфера на градот.

Настапуваат: Kosta Kostoski , Андреј Нически, Артан Жута, Bojan Krstinovski, Алмир Бајрамоски, Давид Поповски, Александра, Менда Шеи , Владимир Мојсовски и Томислав Нестороски .

13 јули 2026

20:00 – 20:40

Дрвен мост (кај ресторан „Антика“), Струга