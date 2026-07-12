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12.07.2026
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Недела, 12 јули 2026
Неделник

Магија на Црн Дрим: Пловен мини концерт во Струга

Музика

12.07.2026

На 13 јули, во 20 часот, Дрим ќе стане сцена за автентичен 40-минутен пловен мини концерт.

Europe House Struga верува дека најдобрите идеи се оние што ја поврзуваат локалната заедница, креативноста и јавниот простор. Затоа со особено задоволство ја поддржуваме оваа уникатна иницијатива на Коста Костоски која претставува уникатно музичко доживување што ги спојува локалната музичка сцена, природата и летната атмосфера на градот.

🎤

 Настапуваат: Kosta Kostoski , Андреј Нически, Артан Жута, Bojan Krstinovski, Алмир Бајрамоски, Давид Поповски, Александра, Менда Шеи , Владимир Мојсовски и Томислав Нестороски .

📅

 13 јули 2026

🕗

 20:00 – 20:40

📍

 Дрвен мост (кај ресторан „Антика“), Струга

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