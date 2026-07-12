Локализиран големиот пожар кај Валандово

МВР / Илустрација

Со околу двочасовна интервенција од воздух и со формирање на заштитен појас од копно за да се спречи натамошно ширење, пожарот кај месноста Пирин Чешма во Општина Валандово е локализиран. Ова за МИА го потврди градоначалникот на Валандово, Ѓоко Камчев, кој очекува пониските вечерни температури да помогнат за целосна ликвидација на пожарот во утринските часови.

Пожарот во моментот е локализиран. Пресечени се приодите, односно со помош на механизација направен е појас за пожарот да не може да се шири. Се работи за многу тешко пристапен терен, гори нискостеблеста шума и среќна околност е што ТППЕ Валандово веднаш излегоа на терен со цел капацитет за да делуваат, но и брзата реакција на директорот на ДЗС Стојанче Ангелов, кој ги упати авионите кон ризичното подрачје. Досега имавме околу седум налети, прво со двата, а потоа со еден авион Ер трактор, кои гаснат во непристапниот терен, изјави Камчев.

Тој соопшти дека на терен покрај валандовските пожарникари, се екипи на ЈП „Македонски шуми“, ловното друштво „Oрел”, полицијата која го обезбедува местото и шумската полиција.

За пожарот на тешко достапен терен кај месноста Пирин Чешма денес соопшти Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) од каде информираа дека настанот е пријавен во 12:37 часот.

Од локалната самоуправа посочуваат дека, според првичните сознанија, не станува збор за случаен предизвикувач на пожар, туку за лице кое добро го познава теренот и избира локации каде што противпожарните екипи најтешко можат да интервенираат.

Паралелно со интервенцијата, ТППЕ Валандово повторно упати апел до граѓаните да не палат стрништа и други површини на отворен простор, потсетувајќи дека ваквите постапки се казниви согласно закон и претставуваат сериозна опасност за животот, имотот и животната средина.

Против секое лице кое ќе биде затекнато или пријавено дека пали стрништа ќе биде поднесена соодветна пријава до надлежните институции, информираат од ТППЕ Валандово.

Од службата ги повикуваат граѓаните веднаш да пријават доколку забележат пожар на телефонските броеви 193 (Територијална противпожарна единица) или 112 (Единствен број за итни случаи). Воедно, од општината потсетуваат дека сè уште е во сила владината одлука за целосна забрана за движење во шумите, освен за лицата кои поседуваат соодветна дозвола издадена од ЈП „Национални шуми“ – се посочува во соопштението од ДЗС.