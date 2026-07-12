Почина поранешниот емир на Катар, Хамад бин Калифа ал Тани

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Доха, 12 јули 2026 (МИА) – Поранешниот емир на Катар, шеик Хамад бин Калифа ал Тани денеска почина на 74 години.

Тој владееше со Катар од 1995 до 2013 година, кога абдицира во корист на неговиот син Тамим бин Хамад ал Тани. Шеик Хамад го собори својот татко со државен удар во 1995 година.

Хамад бин Калифа ал Тани го преобрази Катар од земја со бедуинско минато во регионална сила. Тој го зголеми глобалниот углед на Катар со телевизиската мрежа Ал Џезира, како и со неговата успешна кандидатура за домаќин на Светското првенство во фудбал во 2022 година.

Катар, сојузник на САД, има повеќе од 2,5 милиони жители, но е најголемиот извозник на течен природен гас во светот, глобална инвестициска сила и дипломатски посредник на Блиски Исток.

МИА