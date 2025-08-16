 Skip to main content
16.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 16 август 2025
Неделник

Лишена од слобода скопјанка поради криумчарење мигранти, пронајдени шест лица од Египет

Хроника

16.08.2025

МВР

На 15.08.2025 во 19:20 часот на автопатот „Пријателство“, кај клучката за с. Прдејци, полициски службеници од ПСГН „Богородица“ ја лишија од слобода М.П.(39) од Скопје, затоа што во патничко моторно возило „шкода октавија“ со скопски регистарски таблички, кое таа го управувала, биле пронајдени шест лица мигранти од Египет, соопштија од МВР.

Претходно полициските службеници во с. Богородица забележале дека во возилото влегуваат мигранти и по преземени мерки, возилото е сопрено, а скопјанката што го управувала е лишена од слобода и по документирање на случајот, против неа ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Мигрантите се пренесени во Прифатно транзитниот центар „Винојуг“-Гевгелија, истакнуваат од МВР.

