 Skip to main content
Република Најнови вести
Петок, 24 април 2026
Неделник

Кипар, Грција, Италија и Малта загрижени за можна нова мигрантска криза

Свет

24.04.2026

Лидерите на Кипар, Грција, Италија и Малта денеска ја повика Европска Унија единствено и координирано да одговори на потенцијалниот бран мигранти поради војната на Блиски Исток, предупредувајќи оти е можна мигрантска криза како таа од 2015 година

Во заедничкото соопштение, од состанокот на маргините на неформалниот Самит на ЕУ на Кипар, се наведува дека како земји-членки на јужните надворешни граници на ЕУ директно се изложени на потенцијални неконтролирани миграции во правец на Унијата.

Претседателот на Кипар Никос Христодулидис и премиерите на Грција, Италија и Малта, Киријакос Мицотакис, Џорџа Мелони и Роберт Абела им наложија на министрите за внатрешни и за надворешно работи да ја продолжат меѓусебната координацијата и соработката со Европска комисија.

