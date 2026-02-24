 Skip to main content
24.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 24 февруари 2026
Неделник

Кумановец се гони за неовластена трговија со културно наследство: Онлајн продавал бајонети и сабји

Хроника

24.02.2026

СВР Куманово поднесе кривична пријава против Г.Г. (48) од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „неовластена трговија со добра под привремена заштита, културно наследство и природна реткост“, соопшти МВР.

Според информациите од полицијата, пријавениот во текот на 2024 година, со намера да се стекне со противправна имотна корист, купил бајонети, сабји, швајцарски целин за планинарење и фигура во облик на глава на лав, кои претставуваат добра под привремена заштита.

Како што наведуваат од МВР, тој потоа ги продавал предметите преку онлајн страница на социјална мрежа.

