Кумановец се гони за неовластена трговија со културно наследство: Онлајн продавал бајонети и сабји

СВР Куманово поднесе кривична пријава против Г.Г. (48) од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „неовластена трговија со добра под привремена заштита, културно наследство и природна реткост“, соопшти МВР.

Според информациите од полицијата, пријавениот во текот на 2024 година, со намера да се стекне со противправна имотна корист, купил бајонети, сабји, швајцарски целин за планинарење и фигура во облик на глава на лав, кои претставуваат добра под привремена заштита.

Како што наведуваат од МВР, тој потоа ги продавал предметите преку онлајн страница на социјална мрежа.