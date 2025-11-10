Кривична против Сириец за криумчарење мигранти, меѓу кои и деца

Регионалниот центар за гранични работи Југ поднесе кривична пријава против Х.А.Н.(28) од Сирија поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „криумчарење мигранти“ и против Д.Ј.(37) од Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела „криумчарење мигранти“ и „фалсификување исправа“.

Како што информира МВР, нa 04.11.2025 првопријавениот од територијата на Грција прифатил 13 мигранти од Египет, од кои шест се деца, по што илегално ги префрлил на територијата на Македонија од каде требале да бидат прифатени од страна на второпријавениот со патничко возило „шевролет каптива”.