10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Кривична против Сириец за криумчарење мигранти, меѓу кои и деца

Хроника

10.11.2025

Регионалниот центар за гранични работи Југ поднесе кривична пријава против Х.А.Н.(28) од Сирија поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „криумчарење мигранти“ и против Д.Ј.(37) од Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела „криумчарење мигранти“ и „фалсификување исправа“.

Како што информира МВР, нa 04.11.2025 првопријавениот од територијата на Грција прифатил 13 мигранти од Египет, од кои шест се деца, по што илегално ги префрлил на територијата на Македонија од каде требале да бидат прифатени од страна на второпријавениот со патничко возило „шевролет каптива”.

