Кривична пријава за скопјанец, не обезбедил услови за работа, двајца повредени работници

СВР Куманово поднесе кривична пријава против А.Б.(48) од Скопје, управител на правно лице, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „тешки дела против општата сигурност“. На 14 декември 2024, пријавениот постапил спротивно на правилникот за минимални барања за безбедност и здравје при работа, на тој начин што на објект во изградба во село Липково, поради несоставена парапетна заштита на надворешно и внатрешно монтажно скеле, дошло до пукање на конструкцијата, при што двајца работници се здобиле со повреди, се наведува во билтенот на МВР.