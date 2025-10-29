Медиумски тајкун Драган Шолак, кој долго време контролира и влијае на најголемите медиуми во Србија, повторно се најде на насловните страници кои го поврзуваат со Кремљ и Русија.

На порталот EU Political Report, во текстот насловен „Како Путин користи Драгана Шолака за да влијае на Србија“, се анализираат новите откритија кои потврдуваат дека Шолак не само што е медиумски магнат, туку и важен дел од руската стратегија за влијание во регионот.

Шолак, Швајцарскиот адвокат и „офшор“ мрежата

Според извештаите, Драган Шолак е поврзан со швајцарскиот адвокат Волфрам Куони, поранешен потпретседател на Газпромбанката во Швајцарија. Куони, кој се смета за клучен фигура во проектувањето на мрежи кои ги поврзуваат рускиот државен капитал со западни бизниси, управувал со повеќе од 200 офшор ентитети низ Швајцарија, Кипар, Лихтенштајн и Британските Девствени Острови. Овие структури биле тесно поврзани со Шолаковата фирмаи неговите телекомуникациски и медиумски интереси во Србија.

Шолаковите медиуми, како што се Н1 ТВ, Нова ТВ и Данас, имаат огромен влијание на јавната перцепција во Србија, и често се претставуваат како независни новински канали, додека реално тие играат важна улога во создавањето на политички наративи и врски со странски сили, како што е Русија.

Политичката игра на Кремљ

Текстот од EU Political Report потврдува дека во последните години, политичките и финансиските документи покажуваат како Кремљ, преку бизнис круговите на Шолак, манипулира со ситуацијата во Србија, користејќи го неговиот влијателен медиумски ресурс за да го одржи влијанието во регионот. На овој начин, Шолак и неговите поврзани структури, како што е Сојузна група (поранешниот Газпром-концерн), дејствуваат како посредници за руски интереси, додека јавноста во Србија не е доволно информирана за вистинските бизнис и политички интриги што се кријат зад овие медиумски фасади.

