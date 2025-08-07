 Skip to main content
07.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 7 август 2025
Неделник

Инцидент ноќва во Кавадарци, банда оштетила неколку куќи и автомобили

Хроника

07.08.2025

Ја скршиле вратата од нејзиниот дом, а оштетиле и четири соседни куќи и возила, кавадарчанка пријавила напад во полиција, информираа денеска од Секторот за внатрешни работи Велес.

Рано утрово по полноќ во 00.00 часот во ОВР Кавадарци, 22-годишната А.Б. од Кавадарци пријавила дека неколку машки лица ја скршиле влезната врата од нејзиниот дом, по што оштетиле и четири соседни куќи, сопственост на М.Ф., Е.Ф., Р.Ф. и А.Р. а во некои од нив влегле и ја оштетиле и покуќнината, а потоа оштетиле и три возила кои биле паркирани во близина на куќите, соопштија од СВР Велес.

Известен бил јавен обвинител, а увид извршила увидна екипа од ОВР Кавадарци. Се преземале мерки за расчистување на настанот и пронаоѓање на сторителите.

