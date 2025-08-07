Лазар Ристовски, лауреат на фестивалот „Преку езерото“: Наградата „Мето Јовановски“ е значајна бидејќи носи име на еден голем актер, жалам никогаш не играв со него во ист филм

Лазар Ристовски, годинешниот лауреат на наградата „Мето Јовановски“ што ја доделува фестивалот на балкански и медитерански филм „Преку езерото“ денеска на прес конференција изрази благодарност за високотo признание и жалење што никогаш не работел на проект заедно со Мето Јовановски чие име ја носи наградата која му ја додели фестивалот.

Роден сум во Војводина, татко ми е од Мариово. Оваа награда е и голема и значајна бидејќи носи име на еден голем актер, Мето Јовановски кого го познавав, со кој бев пријател, но никогаш не сум играл со него во ист проект. И жалам поради тоа. Почестен сум и среќен што сум во Македонија на овој можне интересен и оригинално конципиран фестивал „Преку езерото“, истакна лауреатот.

Во поглед на процесот на работа истакна дека секогаш го интересирал токму самиот процес каде секогаш давал се од себе.

Кога ќе дојде премиера, црвен килим…тука не се чувствувам пријатно и не се оптеретувам со тоа. Кога бев помлад -да, но како што поминував се повеќе време во оваа работа, а еве веќе 50 години работам како актер, режисер и продуцет, се она што доаѓа потоа не ме интересира, рече Ристовски.

Вели дека во овие 50 години глумата била негов живот.

Актерството е многу тешка професија, бидејќи наша алатка е нашето тело и нашата психа и разликата меѓу актерите се состои во тоа колку се храбри да ископаат во себе по својата психа. Оние кои се храбри да копаат подлабоко, пожестоко- тие се поголеми актери. Тоа не значи дека тоа ќе се види на нивните лица, некој глуми лесно, без оглед колку копал во себе и што се нашол. На некои актерски имиња тоа се гледа во смисла на напор и грч, има актери кои се потат, има некои кои лесно минуваат низ тоа… Јас сум некаде помеѓу- не се потев премногу, но доживував тежок процес, Во последно време малку глумам, но и немав некои понуди кои би ме мотивирале. Имав среќа да работам со некои што се светска елита и во театар и на филм, така што таквите актерски предизвици ги поминав, бидејќи актерот глуми најмногу за режисерот, тој му е огледало додека ја работи својата работа и во театар додека траат пробите, актерот со едно око гледа во режисерот како реагира, раскажа Ристовски.

За прв пат во животот ќе одржи мастерклас токму на фестивалот „Преку езерото“ во Дојран.

На фестивалот ќе одржам мастерклас за прв пат во мојот живот. Никогаш не сум сакал никому да му солам памет или да држам предавања и затоа никогаш не сакав да бидам професор по глума. Јас како ученик и во основно и во средно училиште и на факултет никогаш целосно не им верував на професорите. Секогаш наоѓав некое поинакво мислење, секогаш бев критичен и често поради тоа ме бркаа од часовите. И сега јас како таков, некому да давам памет не ми одеше и затоа не се занимавав со педагошка работа, рече Ристовски.

Лазар Ристовски има одиграно повеќе од седумдесет улоги на филм и телевизија, во сите жанрови, на сите јазици на некогашната заедничка земја.