Групна тепачка по сообраќајна несреќа во Чаир

Во скопската населба Чаир дошло до групна тепачка по сообраќајна несреќа, при што бил нарушен јавниот ред и мир.

Според информациите, инцидентот настанал по претходна сообраќајна незгода, по што ситуацијата ескалирала во физичка пресметка меѓу повеќе лица.

Во тепачката учествувале неколку лица од различни скопски населени места, а по пријавата интервенирала полицијата. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.

По документирање на настанот, против учесниците ќе следуваат соодветни поднесоци, информираат од полицијата.