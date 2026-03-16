16.03.2026
Групна тепачка по сообраќајна несреќа во Чаир

Во скопската населба Чаир дошло до групна тепачка по сообраќајна несреќа, при што бил нарушен јавниот ред и мир.

Според информациите, инцидентот настанал по претходна сообраќајна незгода, по што ситуацијата ескалирала во физичка пресметка меѓу повеќе лица.

Во тепачката учествувале неколку лица од различни скопски населени места, а по пријавата интервенирала полицијата. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.

По документирање на настанот, против учесниците ќе следуваат соодветни поднесоци, информираат од полицијата.

