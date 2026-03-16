ИДФ: Израел има детално разработени планови за следните три недели војна со Иран

Портпаролот на Израелски одбранбени сили (ИДФ), потполковник Надав Шошани денеска изјави дека Израел има разработено детални планови за следните три недели војна со Иран, како и дополнителни планови за подалечна иднина.

Војната на САД и Израел против Иран влегува во третата недела без јасен крај на повидок. Клучниот Ормуски Теснец, преку кој минува 20 проценти од светската нафта и течен природен гас, е блокиран, што ги зголемува цените на нафтата и ги зголемува стравувањата од нов глобален скок на инфлацијата.

Израелската армија нападот врз Иран го дефинираше како операција со ограничен обем, со цел да се ослаби способноста на Иран да го загрози Израел со напаѓање на неговата балистичка ракетна инфраструктура, нуклеарни објекти и безбедносни служби.

Сакаме да се осигураме дека овој режим е ослабен колку што е можно повеќе и дека ги уништивме сите негови капацитети, сите негови делови и сите гранки на неговиот безбедносен систем, посочи Шошани.

Тој потврди дека се мобилизирани повеќе од 110.000 резервисти, бидејќи „сè уште има илјадници цели што треба да се нападнат во Иран“.