 Skip to main content
22.06.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 22 јуни 2026
Неделник

Била пронајдена дрога: Седум лица лишени од слобода во Скопје и струмичко

Хроника

22.06.2026

Во текот на изминатото деноноќие, полициски службеници на повеќе локации низ државата лишија од слобода седум лица кај кои била пронајдена дрога.

На 21/22.06.2026 во Скопје, на различни локации, полициски службеници од СВР Скопје ги лишија од слобода К.Р.(34), А.Р.(19), М.Р.(21), М.К.(37), сите од Скопје, Т.Б.(28) од с.Волково, скопско и А.А.(37) од с.Сингелиќ, скопско, затоа што кај нив се пронајдени и одземени грутчеста материја, прашкаста материја и марихуана.

На 20.06.2026, полициски службеници од СВР Струмица го лишија од слобода С.К.(33) од село Бориево, струмичко. При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, полициските службеници во дворното место пронашле две засадени стебла од растението канабис. Исто така, лицето доброволно предало и три стебла канабис, кои ги засадил на локација во атар на с. Бориево. За настанот е известен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица.

По целосно документирање на случаите против лицата ќе следуваат соодветни поднесоци.

Поврзани вести

Свет  | 12.06.2026
САД ги предупреди навивачите на опасноста од синтетички опиоиди
Хроника  | 12.06.2026
Царинска управа: Во поштенски пратки пронајдена дрога, кривична пријава ќе биде поднесена против едно лице
Свет  | 10.06.2026
Рекордна заплена: Чиле пресече нарко-пратка вредна 8,3 милијарди долари