29.10.2025
Трајановски: Нови клучки на експресниот пат Крива Паланка – Страцин за подобар пристап и поголема безбедност

Економија

29.10.2025

Фејсбук профил на Коце Трајановски

По пуштањето во употреба на делницата Крива Паланка – Страцин, се јави потреба од дополнителни клучки за подобра поврзаност со локалната патна мрежа. Токму затоа денеска со мојот тим од ЈПДП, заедно со пратеникот Бране Петрушевски,градоначалникот на Општина Ранковце Борче Спасовски, неговиот тим, како и актуелни советници во советот на општината бевме на терен и извршивме увид на локациите каде што ќе се градат нови две клучки, информира директорот на ЈПДП, Коце Трајановски.

Вели дека за полесен пристап до селата и населените места кај месноста „Десетак“ ќе изградат клучка, а за подобра поврзаност во близина на индустриската зона „ТИРЗ Ранковце“ ќе се гради и клучка Петралица.

-Очекувам наскоро одобрување од надлежните институции на Проектната документација, процес кој е во завршна фаза.
Со овие проекти ќе овозможиме:
Побезбеден и поефикасен сообраќај,
Подобра достапност до образовни, здравствени и економски центри,
Намалено време на патување, како и
Поттик за локалниот развој, туризам и инвестиции.
Посветено работиме на унапредување на патната инфраструктура и обезбедување на современи и безбедни патишта низ целата држава, вели Трајановски.

