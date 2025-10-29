Националниот џез оркестар оди на европска туренија во ноември, а во декември ќе има концерт со Рамбо Амадеус, Влатко Стефановски и Дарко Рундек и новогодишен концерт за деца

Република

Националниот џез оркестар (НЏО) денеска на прес-конференција ги соопшти активностите до крајот на 2025 година меѓу кои е претстојниот заеднички концерт со американскиот состав „Јелоуџекетс“ (Yellowjackets) во НОБ и европска турнеја во Будимпешта, Прага и Виена во средината на идниот месец, како и два концерта во декември.

На 6 ноември во Националната опера и балет НЏО ќе настапи заедно со легендарниот американски состав „Јелоуџекетс“- пионери на џез-фјужи жанрот и меѓу највлијателните ансамбли во современиот џез. Концертот ќе го води Боб Минцер, еден од најистакнатите современи џез музичари и долгогодишен член на Yellowjackets.

Директорот на НЏО Гоце Стевковски рече дека концертот ќе биде исклучителен музички настан зашто ја претставува соработката меѓу македонската и американската џез сцена.

Концертот ќе понуди спој на енергија, импровизација и уметничка зрелост, карактеристични за двата ансамбла. Ќе биде вечер посветена на вистинскиот дух на џезот отвореност, комуникација и инспирација, изјави Стевковски.

Европската турнеја на Националниот џез оркестар во Будимпешта (12 ноември), Прага (14 ноември) и Виена (17 ноември) ќе биде насловена „Македонски сновиденија” (Macedonian Dreams). Како што рече, ќе биде енергична фузија на фолклорни мотиви и современ џез. и македонската културна и музичка традиција ќе се претстави во современ џез контекст, создавајќи мост меѓу фолклорот и модерниот музички израз.

Концертната програма опфаќа композиции кои ја обединуваат традицијата и современиот музички израз, прераскажувајќи ги длабоките културни корени на македонскиот фолклор низ јазикот на џезот. Проектот претставува ново поглавје во работата на Националниот џез оркестар – првпат од неговото формирање оркестарот подготвува нови обработки на македонски народни песни, како и оригинални композиции инспирирани од македонскиот фолклор, рече Стевковски за концертите од европската турнеја за кои диригент и аранжер е Владимир Николов.

Покрај концертната изведба, во рамки на овој проект е планирано и снимање и издавање на материјалот, архивирање на новите аранжмани.

НЏО ќе ја заврши годината со концерти во Скопје – на 8 декември е „Rock and Roll in Jazz“ – концерт заедно со Влатко Стефановски, Дарко Рундек и Рамбо Амадеус, а на 14 декември Националниот џез оркестар ќе има Новогодишен детски концерт во соработка со „Светот на Биби“.

По етаблирањето во институција која привлекува и бројна публика, директорот на НЏО Стевковски на прес-конференцијата кажа дека „од година во година е подобро“ иако, рече, некои работи не се сменети и за термините и просторите за проби сè уште зависат од други институци и се приспособуваат на нивните распореди. Се заблагодари за поддршката од Министерството за култура, како и на НОБ затоа што таму се добро примени, но и дека се „нормализираат недоразбирањата со останатите колеги“, па дел од декемвриските концерти ќе ги одржат во Филхармонијата.