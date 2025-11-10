Николоски – Ал Кајари: Зголемување на економската соработка со Катар и воспоставување директна авиолинија Скопје -Доха

Заменик претседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски денеска оствари работна средба со Рашид Бин Саед Ал-Кајари вршител на должност амбасадор на Катар.

Двајцата соговорници, како што соопшти Министерство за транспорт, констатирале дека билатералната соработка е на добро ниво, потенцирајќи ја можноста за зајакнување на економските и трговски односи меѓу двете земји.

На средбата вицепремиерот Николоски истакнал дека Владата има амбициозна програма во делот на инфраструктурата, исто така во туризмот и авиосообраќајот.

Во таа насока, Македонија води одлични политики во делот на ависообраќајот и ја потенцира можност за воспоставување на авиолинија меѓу Македонија и Катар (Скопје и Доха) – посочил Николоски.

На средбата се разговарало и за зголемување на соработката во транспортниот сектор, туризмот и инвестициите. Притоа вицепремиерот Николоски истакнал дека Македонија е во фаза на реализација на крупни капитални проекти и повикал на сите заинтересирани компании од Катар да се пријават на меѓународните јавни повици.