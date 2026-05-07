Мицкоски: Според применетите мерки, како држава сме во првите три во Европа, тоа го потврди и ММФ

Freepik

Ние како Влада дневно ја следиме состојбата и тоа го кажа Меѓународниот монетарен фонд дека како држава сме во првите три во Европа според применетите мерки како процент од бруто домашниот производ, истакна премиерот Христијан Мицкоски во изјава за медиумите по Германско-макеоднскиот самит во Скопје.

Мицкоски посочи дека Владата прави многу повеќе од нашите моментални можности, имајќи ја предвид, какомшто посочи, испразнетата и ограбена државна каса која е резултат на некои минати времиња.

-Ние како Влада дневно ја следиме состојбата и тоа го кажа Меѓународниот монетарен фонд дека како држава сме во првите три во Европа според применетите мерки како процент од бруто домашниот производ, и добро би било за се да сме вака во Европа како што сме во мерките, ние би биле во многу поинаква состојба отколку што сме, но за жал не сме. Но ние како Влада правиме многу повеќе од нашите моментални можности, имајќи ја предвид испразнетата и ограбена државна каса која е резултат на некои минати времиња, истакна Мицкоски.

Македонскиот премиер потсети дека инфлацијата во земјава е во рамки на владините очекувања и идентична со државите во регионот.

Моите очекувања се како што се резултатите во регионот. Бугарија има инфлација од над 6 проценти, еврозоната е над 3 проценти, Хрватска е околу 6 проценти, слично е во Грција, и во рамките од тие 5 до 6 проценти очекувам да биде годишната инфлација. Минатата година во месец април имавме Велигденска кошничка, основата со која се споредува е таква, но она што е важно е дека основните прехранбени производи на месечната стапка на промена е помала е од вкупната инфлација, а најголемите отстапувања се во делот на транспортните услуги, посебно билетите за нискобуџетните авиокомпании, очекувам со намалување на цената на нафтата и нафтените деривати и тој дел од пазарот да се смири, нагласи Мицкоски.

Според премиерот Христијан Мицкоски, денешниот Самит е додадена вредност во односите меѓу македонската и германската бизнис заедница, и како што рече -Германија за нас не е само бизнис партнер, таа е стратешки партнер.